باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نشست هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانی حکمرانی قضایی پیشگیرانه در مکتب امام مجاهد شهید امروز با حضور محمد علی‌نژاد رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی، مدیران دستگاه‌های تابعه و نهادهای مرتبط در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

علی‌نژاد در این نشست گفت: قوه قضائیه بهمن‌ماه امسال نخستین همایش تخصصی بین‌المللی حکمرانی قضایی در مکتب امام مجاهد شهید را برگزار می‌کند و محورهای تخصصی این همایش به استان‌های مختلف واگذار شده است.

وی افزود: محور تعیین‌شده برای آذربایجان غربی حکمرانی قضایی پیشگیرانه در مکتب امام مجاهد شهید است و بر همین اساس اجلاسیه استانی در آذرماه برگزار می‌شود تا آثار مرتبط بررسی و آثار برتر برای شرکت در همایش بین‌المللی به قوه قضائیه ارسال شود.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: دستگاه قضایی با شناسایی زمینه‌های بروز جرایم و آسیب‌ها و اتخاذ رویکردی آینده‌نگر همواره در مسیر اجرای منویات رهبر شهید گام برداشته است.

وی همچنین بر ضرورت پیوست رسانه‌ای اجلاسیه تأکید کرد و گفت: با توجه به تأکید رهبر شهید بر جهاد تبیین‌، لازم است مراحل آماده‌سازی و برگزاری این رویداد با اطلاع‌رسانی مناسب همراه باشد و روابط عمومی دادگستری، صداوسیمای استان و فعالان رسانه‌ای می‌توانند در معرفی اجلاسیه، پوشش آن و انعکاس نتایج نقش مؤثری ایفا کنند.

علی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط آثار ارزشمندی به اجلاسیه استانی ارائه شود و آذربایجان غربی در همایش بین‌المللی حکمرانی قضایی حضوری مؤثر داشته باشد.

در ادامه این نشست خدادادی قاضی محاکم تجدیدنظر و نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در استان درباره شیوه برگزاری اجلاسیه، نحوه ارسال آثار و فرایند داوری توضیحاتی ارائه کرد. حاضران نیز دیدگاه‌های خود را درباره برگزاری هرچه بهتر این رویداد مطرح کردند و در پایان مقرر شد پوستر اجلاسیه و شیوه‌نامه ارسال آثار در اسرع وقت تهیه و اطلاع‌رسانی شود.