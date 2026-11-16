 تازه‌ترین فناوری‌ها و دستاوردهای کشاورزی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی این حوزه از فردا در ارومیه عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده‌ها، تجهیزات گلخانه‌ای، آبیاری و آبرسانی و صنایع وابسته با عنوان AGRO WISEL 2026 از فردا در محل دایمی نمایشگاه های بین‌المللی ارومیه برگزار می شود.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی، میزبان عرضه‌کنندگان ماشین‌آلات و ادوات نوین، فناوری‌های گلخانه‌ای، سامانه‌های آبیاری و آبرسانی، نهاده‌های کشاورزی و راهکارهای دانش‌بنیان است.

صیانت از منابع آب و خاک، افزایش بهره‌وری و توسعه کشاورزی پایدار از محورهای این رویداد اعلام شده است.

گفتنی‌ست نمایشگاه مذکور از فردا ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در پارک جنگلی پذیرای فعالان، متخصصان، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان حوزه کشاورزی خواهد بود.

برچسب ها: نمایشگاه کشاورزی ، فناوری‌های جدید
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