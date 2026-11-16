باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس گزارش نشریه «Journal of Biological Chemistry»، پروتئین «TTK» به‌طور معمول در توقف تقسیم سلولی هنگامی که آسیبی در دی‌ان‌ای شناسایی می‌شود. نقش دارد و به سلول فرصت می‌دهد تا آن آسیب را ترمیم کند. با این حال، سلول‌های سرطانی از این مکانیسم برای بقای خود سوءاستفاده می‌کنند. ترکیب SPK۱۷ با مهار پروتئین TTK، سلول‌های سرطانی را وادار می‌کند که با وجود آسیب‌های دی‌ان‌ای، به تقسیم شدن ادامه دهند؛ این امر منجر به انباشت خطا‌ها و در نهایت مرگ سلول می‌شود.

این ترکیب در آزمایش‌های آزمایشگاهی کارآمدی خود را نشان داد، به‌ویژه در برابر سلول‌های گلیوبلاستومایی که نسبت به درمان با داروی «تموزولومید» (temozolomide) مقاوم هستند. SPK۱۷ حتی در غلظت‌های پایین‌تر، حدود هشت برابر مؤثرتر از تموزولومید باعث مرگ سلول‌ها شد. پژوهشگران همچنین مشتقی از این ماده به نام «SPK۱۷b» را بررسی کردند که موجب تجمع مواد زیان‌بار شده و توانایی سلول‌های سرطانیِ باقی‌مانده برای تهاجم به بافت‌های پیرامون را از آنها سلب می‌کند.

دانشمندان خاطرنشان می‌کنند که درمان گلیوبلاستوما به دلیل مقاومت تومور در برابر شیمی‌درمانی، بسیار دشوار است؛ این ترکیبات جدید می‌توانند به‌طور بالقوه به غلبه بر این مانع کمک کنند. با این حال، نتایج به‌دست‌آمده تاکنون تنها محدود به آزمایش‌هایی روی رده‌های سلولی است و اثربخشی و ایمنی این ترکیبات در انسان هنوز مشخص نشده است.

منبع: gazeta.ru