مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امداد رسانی به یم حادثه رانندگی در محور سردشت- میرآباد با یک فوتی و ۲ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۳:۰۶ ظهر امروز ، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سردشت _ میرآباد (حوالی روستای واوان) اعلام شد.

وی افزود: پس از گزارش حادثه بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس هلال‌احمر شهرستان سردشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد متاسفانه این سانحه ۲ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح شد‌