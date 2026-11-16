معاون وزیر امور خارجه روسیه با مهم خواندن دیدار احتمالی رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و چین در حاشیه اجلاس اپک، تأکید کرد این نشست ماهیتی نمادین دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «آندری رودنکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد نشست میان ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و چین، اگرچه «بسیار مهم» خواهد بود، اما ماهیتی «نمادین» دارد؛ چراکه هر یک از طرف‌ها اولویت‌های خاص خود را دنبال می‌کنند.

رودنکو در پاسخ به پرسش خبرنگاران خبرگزاری ریانووستی درباره احتمال قرار گرفتن موضوع کنترل تسلیحات در دستور کار این نشست گفت: «هنوز درباره دستور کار توافق نشده است. همه‌چیز همچنان سیال و نامشخص است و مشخص نیست چه موضوعاتی مورد بحث قرار خواهند گرفت.»

قرار است این سه رهبر روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن چین با یکدیگر دیدار کنند.

منبع: تاس