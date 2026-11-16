هم‌زمان با هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با اعتیاد، آیین زنگ «یاریگران زندگی» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مدرسه بهجت ناحیه یک ارومیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -در  آیین زنگ «یاریگران زندگی» در مدرسه بهجت ، فدوی ارومیه معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، با اشاره به شعار محوری هفته «آگاهی و تاب‌آوری، خودمراقبتی، آینده روشن»، بر ضرورت ارتقای بینش و آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: برخورداری از شناخت کافی نسبت به مخاطرات اجتماعی، تقویت قدرت تصمیم‌گیری، پرورش تاب‌آوری و نهادینه‌سازی مهارت‌های خودمراقبتی، از مؤلفه‌های بنیادین توانمندسازی دانش‌آموزان و صیانت از سلامت فردی و اجتماعی آنان است.

وی با تأکید بر اهمیت خودمراقبتی در فضای مجازی، آشنایی دانش‌آموزان با فرصت‌ها و تهدیدهای این عرصه و تقویت سواد رسانه‌ای را ضرورتی انکارناپذیر در تربیت نسلی آگاه، هوشمند و مسئولیت‌پذیر دانست.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان همچنین با تشریح ابعاد و اهداف طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، بر اهمیت شناسایی به‌هنگام مسائل و آسیب‌های اجتماعی، توسعه حمایت‌های تربیتی و روانی و هم‌افزایی میان مدرسه، خانواده و دستگاه‌های تخصصی در تحقق نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

این آیین با هدف گسترش فرهنگ پیشگیری، ارتقای آگاهی و مهارت‌های زندگی و تقویت مشارکت جمعی در فراهم‌سازی محیطی امن، سالم و بالنده برای رشد و تعالی دانش‌آموزان برگزار شد.

برچسب ها: نواختن زنگ ، آموزش و پرورش
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