طبق اعلام شرکت راه‌ آهن، پیش‌ فروش بلیط قطارهای مسافری برای سفرهای یکم تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ آغاز می‌شود. این پیش‌فروش شامل مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی‌ ماه است.

طبق اعلام شرکت راه‌ آهن، پیش‌ فروش بلیط قطارهای مسافری برای سفرهای یکم تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ آغاز می‌شود. این پیش‌فروش شامل مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی‌ ماه است.

پیش‌ فروش اینترنتی قطار در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه، از طریق سکوهای مجاز فروش آنلاین بلیط از جمله لینک زیر انجام خواهد شد:

https://mrbilit.com/train-ticket/presale

همچنین فروش حضوری بلیط‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری و ایستگاه‌های راه آهن آغاز می‌شود.

پس از پایان مرحله اول، مسافرانی که در ساعات ابتدایی پیش‌ فروش موفق به تهیه بلیط نشده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، از طریق هر دو روش اینترنتی و حضوری برای خرید بلیط اقدام کنند.

با توجه به قرار گرفتن روز مادر در ۹ آذرماه، پیش‌بینی می‌شود تقاضای سفر در این تاریخ افزایش یابد و ظرفیت قطارهای مسیرهای پرتردد، به‌ویژه برای شهرهای مذهبی همچون مشهد و قم، زودتر تکمیل شود. از اینرو، توصیه می‌شود مسافران خرید بلیط این تاریخ را در ساعات ابتدایی پیش‌ فروش انجام دهند.

 
 
برچسب ها: پیش فروش بلیت ، بلیت قطار
خبرهای مرتبط
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
بارش باران و برف در شمال کشور
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
پیشرفت ۸۳ درصدی بخش مرکزی مصلای امام خمینی(ره)+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
نظارت بر کاتالیست خودرو به سازمان ملی استاندارد واگذار شد+ فیلم
آخرین اخبار
پیش‌فروش بلیط قطار آذر از چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز می‌شود
هم‌افزایی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۵ آبان
خاموشی برنامه‌ریزی‌شده‌ای در تهران اعمال نشده است
برنامه ۵ ساله سازمان بورس برای افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد
صدور ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار فقره چک الکترونیک در هفت ماهه ۱۴۰۵
پالایش و پخش در سیاست‌گذاری صندوق پالایش یکم نقشی ندارد/ مدیریت ریسک نوسانات قیمتی مهم‌ترین وظیفه نهاد‌های تأمین مالی
یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ابلاغ سازوکار تأمین مالی طرح‌ها و تسویه بدهی دولت با املاک مازاد
استان تهران ظرفیت اثرگذاری بر کیفیت تولید کشور را دارد/ بخش خصوصی رقیب دولت نیست
نظارت بر کاتالیست خودرو به سازمان ملی استاندارد واگذار شد+ فیلم
امداد خودرو در تهران؛ خدمات در همه محدوده‌ها
توسعه توان تعمیر موتور هواپیما در داخل کشور ضروری است
تجارت مستقیم غیرنفتی ایران و چین در سال به ۳۴٫۲ میلیارد دلار رسید
از کاهش عرضه خودرو تا نرخ ارز؛ دو عامل موثر بر قیمت خودرو
موجودی ذرت پشتیبانی امور دام ۱۲۰ هزار تن است
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد
کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند اقدامات بلندمدت است
امنیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت شبکه برق
ضرورت تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد
زیرساخت‌های انتقال و صادرات نفت نوسازی شد
بارش باران و برف در شمال کشور
۱۵۰ شرکت فناور به کمک حل مشکلات صنایع کشور آمدند
پیشرفت ۸۳ درصدی بخش مرکزی مصلای امام خمینی(ره)+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
تأمین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بالای ۹۰ درصد
مشکلات رانندگان کامیون در مسیر کریدورهای منطقه‌ای پیگیری می‌شود+ فیلم
طلا، بورس یا بازارهای جهانی؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری کدام است؟
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست