طبق اعلام شرکت راه‌ آهن، پیش‌ فروش بلیط قطارهای مسافری برای سفرهای یکم تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ آغاز می‌شود. این پیش‌فروش شامل مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی‌ ماه است.

پیش‌ فروش اینترنتی قطار در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه، از طریق سکوهای مجاز فروش آنلاین بلیط از جمله لینک زیر انجام خواهد شد:

https://mrbilit.com/train-ticket/presale

همچنین فروش حضوری بلیط‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری و ایستگاه‌های راه آهن آغاز می‌شود.

پس از پایان مرحله اول، مسافرانی که در ساعات ابتدایی پیش‌ فروش موفق به تهیه بلیط نشده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، از طریق هر دو روش اینترنتی و حضوری برای خرید بلیط اقدام کنند.

با توجه به قرار گرفتن روز مادر در ۹ آذرماه، پیش‌بینی می‌شود تقاضای سفر در این تاریخ افزایش یابد و ظرفیت قطارهای مسیرهای پرتردد، به‌ویژه برای شهرهای مذهبی همچون مشهد و قم، زودتر تکمیل شود. از اینرو، توصیه می‌شود مسافران خرید بلیط این تاریخ را در ساعات ابتدایی پیش‌ فروش انجام دهند.