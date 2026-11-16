دادستانی استانبول در پرونده جمع‌آوری اطلاعات از فلسطینی‌های مقیم ترکیه به نفع نهادی منتسب به موساد، برای دو شهروند ترکیه‌ای تا ۲۰ سال حبس درخواست کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه جزئیات تازه‌ای از پرونده‌ای منتشر کردند که در آن دو شهروند این کشور به جمع‌آوری اطلاعات درباره فلسطینی‌های مقیم ترکیه به نفع نهادی منتسب به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی متهم شده‌اند. در این پرونده، هفت مأمور پلیس نیز به ارائه اطلاعات به یکی از متهمان متهم شده‌اند.

روزنامه «ترکیه گازته‌سی» اعلام کرد دادستانی استانبول کیفرخواست سرکان چیچک، کارآگاه خصوصی، و توغرولهان دیب، وکیل، را تکمیل کرده و برای هر یک از آنها ۱۵ تا ۲۰ سال حبس درخواست کرده است.

بر اساس کیفرخواست، در ژوئیه ۲۰۲۵ فردی با نام مستعار «فیصل الرشید» از چیچک خواسته بود یک شهروند ترک‌تبار فلسطینی را زیر نظر بگیرد. این فرد که به ادعای تحقیقات با مرکز عملیات سایبری رژیم صهیونیستی ارتباط داشته، مأموریت را در ابتدا با عنوان جمع‌آوری اطلاعات درباره یک فرد مظنون به کلاهبرداری مطرح کرده بود.

طبق گزارش‌ها، چیچک در ازای دریافت چهار هزار دلار، شهروند موردنظر را تعقیب و از او عکس‌برداری کرده و اطلاعاتی درباره رفت‌وآمدهایش جمع‌آوری کرده است. دادستانی همچنین مدعی است هفت مأمور پلیس اطلاعاتی را در اختیار چیچک قرار داده‌اند؛ هرچند مشخص نیست آنها از کاربرد نهایی این اطلاعات آگاه بوده‌اند یا خیر.

در بازرسی از تلفن همراه چیچک، اطلاعات و سوابق تماس مربوط به پنج هزار و ۲۴۵ نفر و شمار زیادی عکس کشف شده است. با این حال، ارتباط همه این اطلاعات با فعالیت‌های مورد تحقیق مشخص نیست.

توغرولهان دیب نیز متهم است با استفاده از سامانه‌های غیرقانونی استعلام، اطلاعات شخصی افراد را برای کارآگاهان خصوصی جمع‌آوری می‌کرده است.

چیچک و دیب در اکتبر ۲۰۲۵، در عملیاتی با مشارکت سازمان اطلاعات ترکیه و نهاد‌های امنیتی بازداشت شدند. اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده تاکنون در چارچوب کیفرخواست و تحقیقات قضایی مطرح شده و اثبات آنها به روند رسیدگی دادگاه بستگی دارد.

منبع: عربی ۲۱

برچسب ها: دولت ترکیه ، موساد
خبرهای مرتبط
ادعای اربیل درباره بازدید یک هیئت ایرانی از پایگاه الحریر
شکاف در راس ساختار نظامی رژیم اسرائیل بر سر حمله به ایران
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
حمله اوکراین به پل کریمه
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
عراق تلگرام را مسدود کرد؛ مهلت ۳۰ روزه برای اجرای مقررات
معاون بانک مرکزی اروپا: جنگ ایران همچنان تورم را افزایش می‌دهد
اردن پیام‌رسان تلگرام را به دلایل امنیتی مسدود می‌کند
اقتصاد ژاپن برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد
مدودف: کشور‌های غربی در انتخابات دیگر کشور‌ها بی‌شرمانه مداخله می‌کنند
وزرای خارجه چهار کشور خواستار ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند
آخرین اخبار
ترامپ از احتمال پایان جنگ اوکراین پس از دیدار با پوتین خبر داد
ترکیه از نقش هفت مأمور پلیس در پرونده جاسوسی منتسب به موساد خبر داد
روسیه: نشست ترامپ، شی و پوتین «نمادین» خواهد بود
هشدار نهاد‌های ایمنی هسته‌ای درباره افزایش خطر حادثه اتمی در اوکراین طی زمستان
اتحادیه اروپا ۱۱۳ شخص و نهاد روسی را تحریم کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان
عراق تلگرام را مسدود کرد؛ مهلت ۳۰ روزه برای اجرای مقررات
گزارش‌ها از فعالیت محرمانه نظامیان فرانسوی در اوکراین حکایت دارد
کرملین اتهام استونی درباره دست داشتن روسیه در حمله خرابکارانه را رد کرد
پوتین: غرب همچنان به‌دنبال استعمار است
پشت جشن پیروزی دموکرات‌ها؛ شکاف و رقابت برای ۲۰۲۸
الوفاق: آل‌خلیفه شیعیان بحرین را مجازات جمعی می‌کند
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
مدودف: کشور‌های غربی در انتخابات دیگر کشور‌ها بی‌شرمانه مداخله می‌کنند
گوترش خواستار پایان «نه جنگ و نه صلح» میان ایران و آمریکا شد
اردن پیام‌رسان تلگرام را به دلایل امنیتی مسدود می‌کند
نگرانی نظامیان صهیونیستی از شکل‌گیری مقاومت در جنوب سوریه
معاون بانک مرکزی اروپا: جنگ ایران همچنان تورم را افزایش می‌دهد
نزدیک شدن افراد ناشناس به یک نفتکش در شرق یمن
حمله اوکراین به پل کریمه
ونس اعلام تصمیم درباره نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ را به تعویق انداخت
کانادا: با آمریکا به نتیجه نرسیم، به سراغ خودروسازان چین می‌رویم
روسیه از انهدام ۱۳۳۶ پهپاد طی یک شب خبر داد
ادامه بحران پرواز‌ها در آمریکا برای سومین روز متوالی
چین برگزاری نشست سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس اپک را تأیید کرد
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
حملات هوایی گسترده عربستان به یمن؛ دو غیرنظامی شهید و ۸ نفر زخمی شدند
هشدار آمریکا به شهروندانش در بحرین
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد