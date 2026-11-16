باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه جزئیات تازه‌ای از پرونده‌ای منتشر کردند که در آن دو شهروند این کشور به جمع‌آوری اطلاعات درباره فلسطینی‌های مقیم ترکیه به نفع نهادی منتسب به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی متهم شده‌اند. در این پرونده، هفت مأمور پلیس نیز به ارائه اطلاعات به یکی از متهمان متهم شده‌اند.

روزنامه «ترکیه گازته‌سی» اعلام کرد دادستانی استانبول کیفرخواست سرکان چیچک، کارآگاه خصوصی، و توغرولهان دیب، وکیل، را تکمیل کرده و برای هر یک از آنها ۱۵ تا ۲۰ سال حبس درخواست کرده است.

بر اساس کیفرخواست، در ژوئیه ۲۰۲۵ فردی با نام مستعار «فیصل الرشید» از چیچک خواسته بود یک شهروند ترک‌تبار فلسطینی را زیر نظر بگیرد. این فرد که به ادعای تحقیقات با مرکز عملیات سایبری رژیم صهیونیستی ارتباط داشته، مأموریت را در ابتدا با عنوان جمع‌آوری اطلاعات درباره یک فرد مظنون به کلاهبرداری مطرح کرده بود.

طبق گزارش‌ها، چیچک در ازای دریافت چهار هزار دلار، شهروند موردنظر را تعقیب و از او عکس‌برداری کرده و اطلاعاتی درباره رفت‌وآمدهایش جمع‌آوری کرده است. دادستانی همچنین مدعی است هفت مأمور پلیس اطلاعاتی را در اختیار چیچک قرار داده‌اند؛ هرچند مشخص نیست آنها از کاربرد نهایی این اطلاعات آگاه بوده‌اند یا خیر.

در بازرسی از تلفن همراه چیچک، اطلاعات و سوابق تماس مربوط به پنج هزار و ۲۴۵ نفر و شمار زیادی عکس کشف شده است. با این حال، ارتباط همه این اطلاعات با فعالیت‌های مورد تحقیق مشخص نیست.

توغرولهان دیب نیز متهم است با استفاده از سامانه‌های غیرقانونی استعلام، اطلاعات شخصی افراد را برای کارآگاهان خصوصی جمع‌آوری می‌کرده است.

چیچک و دیب در اکتبر ۲۰۲۵، در عملیاتی با مشارکت سازمان اطلاعات ترکیه و نهاد‌های امنیتی بازداشت شدند. اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده تاکنون در چارچوب کیفرخواست و تحقیقات قضایی مطرح شده و اثبات آنها به روند رسیدگی دادگاه بستگی دارد.

منبع: عربی ۲۱