باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا مظلومان رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی و الکتروموتور در قم نسبت به فعالیت افراد فاقد پروانه کسب و واحد صنفی در فضای مجازی هشدار داد و خواستار رسیدگی و اقدام لازم برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز شد.

وی با اشاره به تبلیغات و ارائه خدمات صنفی از سوی برخی افراد سودجو در بستر‌های مجازی و اینترنتی از جمله سایت دیوار، بیان کرد متأسفانه افرادی بدون پروانه کسب، واحد صنفی مشخص و تأییدیه‌های فنی، به‌صورت سیار در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و خدمات تعمیراتی غیر اصولی و غیر استاندارد ارائه می‌دهند.

وی افزود بخش قابل‌توجهی از تخلفات صنفی، از جمله گران‌فروشی و تقلب، از سوی افرادی صورت می‌گیرد که فاقد تخصص و مجوز‌های لازم هستند. این موضوع علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب افزایش شکایات و ارجاع پرونده‌ها به اتحادیه شده است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی و الکتروموتور با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت شهروندان گفت حضور افراد ناشناس و فاقد تأییدیه در منازل مردم، بدون نظارت و احراز صلاحیت، می‌تواند مخاطرات امنیتی به همراه داشته باشد.

مظلومان در پایان از دستگاه قضایی خواستار بررسی موضوع و اقدام مؤثر برای جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوز شد و از شهروندان درخواست کرد برای دریافت خدمات تعمیراتی، به واحد‌های صنفی مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه کنند.