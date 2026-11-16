باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - ریحان امیدی‌راد اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز چهارشنبه و پنجشنبه (۲۷ و ۲۸ آبان) شرایط بارندگی در بخش‌های شمالی و غربی استان تقویت می‌شود و شهرستان‌های بانه و مریوان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: در این مدت در برخی ساعات بارندگی رخ می‌دهد و برای روز جمعه نیز آسمانی نیمه‌ابری همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

امیدی‌راد با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای کمینه در سه روز آینده با شیب ملایمی روند افزایشی خواهد داشت.