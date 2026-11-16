باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند راهداری و فعالیت ۴۳ سامانه دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان گفت: با هدف افزایش پوشش نظارتی، ۳۲ دستگاه دوربین قدیمی تعویض شده و راه‌اندازی ۴ سامانه جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است..

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود:در بخش مدیریت حمل‌ونقل، ۱۲۹ دستگاه مجهز به GPS فعال هستند و برنامه خرید ۱۰۰ دستگاه جدید نیز در دستورکار است. همچنین ۱۳۴ سامانه ترددشماری، اطلاعات دقیقی از حجم تردد در محورهای اصلی ارائه می‌دهند.

شکری افزود:با هدف صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای، سامانه‌های توزین در حرکت فعال هستند. علاوه بر این، سامانه‌های ثبت پلاک در پایانه‌های مسافربری جهت ارتقای امنیت و کنترل تردد به کار گرفته می‌شوند.

وی در خصوص ارتباطات و اطلاع‌رسانی در جاده ها نیز گفت:استفاده از ۶ دستگاه تابلوی پیام متغیر جهت هشدار به رانندگان و فعال بودن ۱۷۸ شبکه رادیویی، بخشی از تلاش‌ها برای بهبود ارتباطات و اطلاع‌رسانی در جاده‌هاست.