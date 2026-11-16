باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، با تشریح نتایج رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در جلسه امروز (۲۵ آبان ۱۴۰۵) اظهار کرد: هیئت منصفه با اکثریت آرا، پروانه سلحشوری و حسن محمدیان، مدیرمسئول پایگاه خبری دیدارنیوز را در اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: این پرونده در پی اعلام جرم دادستانی تهران درباره مصاحبه منتشرشده در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در پایگاه خبری دیدارنیوز تشکیل شده و در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی تقیان و با حضور اعضای هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

تبرئه مدیران پایگاه خبری تارود از سوی هیئت منصفه

نصراللهی در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده محمد شرافت، مدیرمسئول پایگاه خبری تارود و مصطفی شرافت گفت: این پرونده با شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند و با اتهام مشارکت در نشر اکاذیب در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک بررسی شد.

به گفته سخنگوی هیئت منصفه، اعضای هیئت منصفه در این پرونده به اتفاق آرا، هر دو متهم را مجرم ندانستند.

مدیرمسئول جامعه‌خبر مجرم شناخته نشد

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین درباره پرونده سیدهادی کسایی‌زادگان، مدیرمسئول پایگاه خبری جامعه‌خبر، اظهار کرد: این پرونده با شکایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی و با اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در شعبه اول دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کریمی بررسی شد.

وی افزود: هیئت منصفه پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا، مدیرمسئول پایگاه خبری جامعه‌خبر را در اتهامات انتسابی مجرم ندانست.

نصراللهی درباره موضوع شکایت توضیح داد: مبنای این پرونده، انتشار مطلبی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۴ با عنوان «افشای فساد؛ قرارداد چند صد میلیاردی رئیس کانون کارشناسان دادگستری مشهد با خودش» در پایگاه خبری جامعه‌خبر بوده است.

وی ادامه داد: در این مطلب با استناد به موادی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، موضوع تعارض منافع در قرارداد مورد اشاره مطرح شده و این موضوع مورد بحث قرار گرفته بود که کانون به‌عنوان نهاد ناظر نمی‌تواند با رئیس خود قرارداد منعقد کند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان تأکید کرد: آرای اعلام‌شده، نظر هیئت منصفه درباره اتهامات مطرح‌شده است و احکام نهایی دادگاه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.