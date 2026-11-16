باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در اظهاراتی درباره تحولات اوکراین، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و عملیات نظامی علیه ایران، مدعی شد که ولادیمیر پوتین ظاهراً در جنگ اوکراین تا حدی کوتاه می‌آید و در عین حال از احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر آسیایی خود خبر داد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مقابل کاخ سفید گفت به نظر می‌رسد پوتین مایل است جنگ اوکراین پایان یابد. او اظهار داشت: «فکر می‌کنم پوتین می‌توانست بسیار سرسخت‌تر عمل کند» و افزود که به باورش رئیس‌جمهور روسیه خواهان پایان این جنگ است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، مدعی شد این نتیجه تأثیری بر نفوذ بین‌المللی واشنگتن نخواهد گذاشت. وی در عین حال گفت اگر نام او نیز در برگه‌های رأی قرار داشت، نتیجه انتخابات می‌توانست متفاوت باشد.

ترامپ اذعان کرد نتایج به‌دست‌آمده پیروزی محسوب نمی‌شود، اما بخشی از ناکامی جمهوری‌خواهان را به نارضایتی حامیان این حزب از قوانین مصوب کنگره نسبت داد. او گفت میلیون‌ها نفر از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه از این مصوبات ناراضی شده‌اند و این حزب باید برای جلب دوباره حمایت آنان تلاش کند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه نتایج برخی انتخابات گذشته بدتر از این بوده است، کوشید از اهمیت شکست‌های اخیر جمهوری‌خواهان بکاهد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از شبکه سی‌بی‌اس به دلیل آنچه پوشش نادرست عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در برنامه «۶۰ دقیقه» خواند، انتقاد کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد ایران از زمان آغاز درگیری‌ها بین هشت تا ۹ هزار پهپاد شلیک کرده، اما تنها دو فروند از آنها توانسته‌اند به تأسیسات آمریکا در منطقه نفوذ کنند.

او همچنین در اظهاراتی بی اساس ادعا کرد از مجموع دو هزار موشک بالستیکی که ایران شلیک کرده، تنها یک فروند به هدف خود در اردن اصابت کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه از احتمال دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان سفر آسیایی خود خبر داد. او گفت دیدار‌های برنامه‌ریزی‌شده با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عمدتاً بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود و در صورت برگزاری دیدار با رهبر کره شمالی، این ملاقات در چین انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ترامپ قرار است در نشست ویژه اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل در ۱۶ نوامبر و نشست رهبران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شنژن در ۱۹ نوامبر شرکت کند. همچنین قرار است اواخر هفته جاری در شنژن با رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار داشته باشد.

منبع: بریکینگ د نیوز