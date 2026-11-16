فرمانده انتظامی بابل گفت: گروه چهار نفره سارقان منازل مسکونی و معابر عمومی با همکاری ماموران انتظامی بخش بندپی غربی این شهرستان بعد از شناسایی دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قاسم عزیزی روز دوشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل و معابر در سطح شهرستان بابل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بخش بندپی غربی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر در ارتباط با این سرقت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی بابل گفت: با بررسی‌های تخصصی، متهمان به سرقت از منازل و معابر اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل شد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با سارقان و افرادی که با خرید و فروش اموال مسروقه زمینه تداوم فعالیت مجرمانه آنان را فراهم می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

سرهنگ عزیزی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، استفاده از تجهیزات ایمنی و مراقبت از اموال خود، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: سرقت ، نیروی انتظامی
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