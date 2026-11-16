باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، در ادامه دیدارهای خود با راویان پیشکسوت که با هدف صیانت از حافظه تاریخی جنگ هشت‌ساله، انتقال تجارب روایتگری به نسل جدید و تقویت ساختار پژوهشی و اسنادی مرکز انجام می پذیرد؛ با حضور در منزل محسن رخصت‌طلب، از راویان هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوتان مرکز با وی دیدار و ضمن قدردانی از همراهی و مجاهدتهای همسر وی، با اشاره به جایگاه والای راویان پیشکسوت به عنوان امانت‌داران حافظه تاریخی ملت ایران، از سال‌ها تلاش صادقانه و مجاهدانهی این روای پیشکسوت در عرصه ثبت، ضبط و بازخوانی روایت‌های اصیل هشت سال دفاع مقدس و همکاری او با مرکز اسناد قدردانی کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: تجربه راویان پیشکسوت، سرمایه‌ای ملی و راهبردی است که باید در تدوین روایت و تاریخ‌نگاری جنگ‌های تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی نیز به کار گرفته شود.

سردار شریف با تأکید بر اینکه دشمن امروز با ابزارهای جنگ شناختی و رسانه‌ای تلاش می‌کند واقعیت‌های مقاومت ملت ایران را وارونه جلوه دهد، نقش آفرینی راویان و اصحاب رسانه برای رویارویی با نقشه‌ها، ترفندها و هدفگذاریهای دشمن در این عرصه را مهم توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس، ثبت دقیق و مستند روایت‌ها مانع تحریف تاریخ شد، امروز نیز در مواجه با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آمریکایی–صهیونیستی، وظیفه جامعه راویان و پژوهشگران و رسانهها است که با اتکا به اسناد معتبر و روایت‌های مستند، حقیقت را برای نسل‌های آینده ثبت و صیانت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراهم‌سازی مقدمات جمع‌آوری و دسته‌بندی اسناد و روایت‌های مربوط به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نبرد هرمز تصریح کرد: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در راستای رسالت تاریخی خود، برنامه‌ای منظم برای گردآوری، سازماندهی و تحلیل اسناد و روایت‌های این جنگ‌ها آغاز کرده است و در این مسیر از تجارب راویان پیشکسوت، پژوهشگران و فعالان عرصه تاریخ‌نگاری و همچنین فناوری‌های نوین بهره خواهد گرفت.

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، همچنین از تدوین و آماده‌سازی روزشمار روایی و تحلیلی جنگ ۱۲ روزه آمریکایی–صهیونیستی خبر داد و گفت: این روزشمار با هدف ارائه تصویری دقیق، مستند و تحلیلی از وقایع این جنگ، مبتنی بر اسناد، مصاحبه‌ها و روایت‌های رسانه‌ای و نیز فرماندهان و نقش آفرینان این عرصه تاریخ ساز تدوین می‌شود و مقدمات چاپ و نشر آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

وی افزود: روزشمار روایی و تحلیلی، ابزاری کارآمد برای پژوهشگران، رسانه‌ها و نسل جوان است تا با تکیه بر آن، هم واقعیت‌های جنگ را بشناسند و هم درس‌های آن را برای آینده به کار گیرند.

مشاور فرمانده کل سپاه، با تأکید بر اینکه روایت‌گری دفاع مقدس نباید به خاطرات پراکنده و غیرمستند محدود شود، خاطرنشان کرد: تاریخ‌نگاری جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم باید مبتنی بر پژوهش دقیق، اسناد معتبر، مصاحبه‌های ساختارمند و نگاه جامع به ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی باشد و در این مسیر، تجارب ارزشمند راویان پیشکسوت نقش بی‌بدیلی در غنای روایت و صحت تاریخ‌نگاری ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مقتضیات امروز کشور و منطقه، بر جانمایی درست گزاره‌های راهبردی و محوری تنظیم کننده ی سیاست ها و گفتمان رسمی و عمومی جمهوری اسلامی در آثار مربوط به دفاع مقدس دوم و سوم تأکید کرد و گفت: این گزارهها مانند "تسلیم ناپذیری ملت ایران" و "فرامنطقه‌ای شدن جنگ، بدون محدودیت جغرافیایی" و تبدیل تهدید دشمن به فرصت طلایی برای افزایش اقتدار و منزلت ایرانی و تحقق ایران قویتر که بیانگر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه افزود: بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی انقلابی و حفظ منافع ملی طراحی شده است، و نشان می دهد که ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی دشمنان نیز از جنگ هراسی ندارد و تحت تدابیر و منویات حکیمانه و شجاعانهی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) با تکیه بر توان دفاعی، بازدارندگی و مقاومت ملت، از امنیت و منافع ملی خود در هر نقطه از جغرافیای جهان، صیانت می‌کند.

محسن رخصت‌طلب نیز در این دیدار با مرور تجربه و خاطره های خود طی چند دهه حضور خود در عرصه روایتگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس، از اهتمام مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای بهره‌گیری از تجارب راویان پیشکسوت قدردانی کرد و بر ضرورت ثبت دقیق و صادقانه روایت‌های جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نبرد هرمز تأکید کرد.

وی گفت: راویان پیشکسوت امانت‌داران حافظه تاریخی ملت هستند و باید با پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمایی، تحریف یا کتمان، واقعیت‌های مقاومت و مجاهدت ملت ایران را به زبان روز و با ابزارهای نوین به نسل جوان منتقل کنند.

این روای پیشکسوت همچنین توجه به ابعاد شناخته و ناشناخته جنگ‌های ظالمانه و جنایتکارانه اخیر علیه ایران، از جمله نقش مردم، نیروهای مسلح، نهادهای مردمی و پشتیبانی‌های اجتماعی که در تجمعات تاریخی شبانه تبلور پیدا کرده است، را امری مهم و راهگشا توصیف و خواستار تقویت همکاری میان راویان پیشکسوت، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی برای تولید آثار مستند و قابل اعتماد در قبال ایستادگی و مقاومت ضدسلطه مردم در ۴۷ سال گذشته از جمله در دفاع مقدس دوم و سوم شد.

منبع: مرکز اسناد دفاع مقدس