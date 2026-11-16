وزیر ارشاد خبر داد: با تخصیص ۲۰ میلیون دلار به حوزه کاغذ، قیمت کاغذ تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت تحریم و جنگ چه راهکاری برای کاهش قیمت کاغذ اندیشیده شده، گفت: عمده کاغذهای ما تک نرخی شدند. ما دیگر ارزی را به نرخ‌های دیگر نداریم. الحمدالله برای کاغذ مانند سایر کالاها تامین ارز صورت گرفت. خوشبختانه با پیگیری معاون اول رئیس جمهور و وزرا، ۲۰ میلیون دلار به تخصیص کاغذ اختصاص یافت. با این وضعیت تاحدودی قیمت کاغذ کاهش پیدا کرده است. با واردات بیشتر، کاغذ کاهش قیمت بیشتری صورت می‌گیرد.

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برچسب ها: قیمت کاغذ ، سید عباس صالحی
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