باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی ابطحی روز دوشنبه در نشست خبری در دانشگاه کاشان گفت: کسانی هستند در داخل کشور که آدرس‌دهی اثر علمی خود را تغییر داده‌اند و با اپلیکیشن ایران مقاله نمی‌دهند، یعنی ممکن است در ایران نشسته باشند، اما آدرس خود را عوض کرده‌اند و این موضوع نیز نوعی مهاجرت علمی است.

ابطحی گفت: تعداد مقالات ترکیه از ایران کمتر بوده، اما اکنون ۴۲ درصد رشد مقاله دارد؛ در حالی که محقق ما در ایران نشسته و گرچه مهاجرت فیزیکی نکرده است، اما فعالیت علمی خود را با نام ایران انجام نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ هزار مقاله را از دست دادیم و این یعنی ثروت از دست‌رفته علمی ما بالا است.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در سال ۲۰۲۵، سه هزار و ۲۶ محقق اپلیکیشن داخلی ننوشته‌اند که هزار و ۳۸۰ نفر آن‌ها هیات علمی بوده‌اند.

وی افزود: در سال ۲۰۰۶ بیشتر کسانی که مهاجرت کرده بودند بیست مقاله داشتند، یعنی افراد باسابقه یا بازنشسته بودند. اما در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۲ درصد کسانی که مهاجرت کرده‌اند زیر ۱۰ مقاله دارند و بیشترین مهاجرت به آمریکا، کانادا و آلمان بوده است و این به معنی تضعیف بنیه علمی ایران و افزایش قدرت آن کشورهاست.

ابطحی اظهار داشت: باید کمک کنیم نخبگان در کشور بمانند و انگیزه ماندن در کشور داشته باشند.