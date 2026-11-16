باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -عبدالحسین علی اکبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در جلسه بررسی مشکلات پروزه‌های در حال اجرا افزود: دربیش از ۱۶ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان عملیات روکش آسفالت به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای سال آینده نیزاحداث و آسفالت ۷۰ کیلومتر راه روستایی پیش بینی شده است گفت: با بهره برداری از این راه‌ها ۱۰۰ درصد روستا‌های این شهرستان از راه مناسب و آسفالته برخور خواهند شد.

در ادامه مجید نصیر پور نماینده مردم سراب با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و محدودیت فصل کاری خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های در حال احداث شد.

وی با بیان اینکه ۱۴ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند افزود:این روستا‌ها در دامنه ارتفاعات بزقوش و سبلان قرار گرفته‌اند و با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن این مناطق در زمان بارش برف و باران با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.