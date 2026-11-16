مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: ۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سراب با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث و آسفالت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -عبدالحسین علی اکبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در جلسه بررسی مشکلات پروزه‌های در حال اجرا افزود: دربیش از ۱۶ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان عملیات روکش آسفالت به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای سال آینده نیزاحداث و آسفالت ۷۰ کیلومتر راه روستایی پیش بینی شده است گفت: با بهره برداری از این راه‌ها ۱۰۰ درصد روستا‌های این شهرستان از راه مناسب و آسفالته برخور خواهند شد.

در ادامه مجید نصیر پور نماینده مردم سراب با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و محدودیت فصل کاری خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های در حال احداث شد.

وی با بیان اینکه ۱۴ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند افزود:این روستا‌ها در دامنه ارتفاعات بزقوش و سبلان قرار گرفته‌اند و با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن این مناطق در زمان بارش برف و باران با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.

برچسب ها: جاده ، راهداری
خبرهای مرتبط
۱۸ هزار متر روشنایی در جاده‌های اردبیل اجرا می‌شود
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی:
ترمیم جاده خندقلو بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سراب در حال احداث است
آخرین اخبار
۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی سراب در حال احداث است
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سیس؛ مادر ۷۸ ساله و پسر ۱۳ ساله جان باختند
ساخت وساز ۶ مدرسه در شهرستان‌های عجب شیر