باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که رهبران اروپایی پیشنهاد داده‌اند دور بعدی مذاکرات صلح درباره اوکراین در یکی از کشور‌های اروپایی برگزار شود؛ سوئیس، نروژ و بخش اروپایی ترکیه از جمله مکان‌های احتمالی میزبانی این مذاکرات هستند.

این روزنامه نوشت متحدان اروپایی از برنامه اعلام‌شده «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای «یافتن راه‌حلی در آینده نزدیک» مطلع شده‌اند و قصد دارند اجازه دهند این تلاش بدون مداخله پیش برود. آنها همچنین آمادگی دارند تضمین‌های امنیتی احتمالی را بررسی کنند.

اتحادیه اروپا همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ادامه می‌دهد و نگران است که ناچار شود برای اوکراین، به‌عنوان جایگزینی برای عضویت در ناتو، شکل‌های «نوآورانه‌ای» از تضمین‌های امنیتی پیشنهاد کند.

به نوشته این روزنامه، یکی از گزینه‌های در دست بررسی، تشکیل یک نیروی بین‌المللی متشکل از نظامیان کشور‌های غیراروپایی و استقرار آن در خاک اوکراین است. بر اساس این طرح، ائتلاف کشور‌های داوطلب نظارت بر مرز‌های اوکراین را از خارج از این کشور بر عهده خواهد داشت و ناتو نیز مسئولیت پایش ماهواره‌ای را بر عهده می‌گیرد.

«لا رپوبلیکا» خاطرنشان کرد که مذاکرات درباره این ترتیبات امنیتی دشوار و طولانی خواهد بود.

روسیه، آمریکا و اوکراین روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی مذاکراتی برگزار کردند. ریاست هیئت روسی را «ولادیمیر مدینسکی»، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، و ریاست هیئت اوکراینی را «رستم عمروف»، رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور، بر عهده داشتند.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست ۱۳ نوامبر خود در دوبلین، تنها توانستند با تعیین همان هیئت اعزامی به ابوظبی برای مشارکت در مذاکرات فنی با روسیه، آمریکا و اوکراین و حمایت از کی‌یف در چارچوب سازوکار «اتحادیه اروپا به‌علاوه پنج کشور» موافقت کنند.

این گروه از کمیسیون اروپا، شورای اروپا و پنج کشور عضو ائتلاف کشور‌های داوطلب شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و انگلیس تشکیل شده است.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد کشور‌های اروپایی خواهان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین هستند.

پیش‌تر «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفته بود که در صورت ورود مذاکرات به موضوع تضمین امنیت روسیه و اوکراین و تعیین آینده ساختار امنیتی اروپا، گفت‌و‌گو با کشور‌های اروپایی ضروری خواهد بود.

«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در واکنش به تمایل اتحادیه اروپا برای پیوستن به رایزنی‌ها گفت که اروپایی‌ها متوجه شده‌اند قطار در حال حرکت است و «می‌خواهند خود را به آخرین واگن آن برسانند».

وی افزود: «اظهارات آنها همچنان تأیید می‌کند که نمی‌دانند چه نقشی ممکن است به آنها واگذار شود.»

منبع: تاس