باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرنگونی ریزپرنده‌های مزدوران سعودی در مارب + فیلم

نیرو‌های مسلح یمن تصاویری از سرنگونی چند ریزپرنده متعلق به مزدوران سعودی در استان مارب منتشر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از سرنگونی ریزپرنده‌های متعلق به مزدوران سعودی توسط نیروهای یمن در استان مارب منتشر شده است.

 

مطالب مرتبط
سرنگونی ریزپرنده‌های مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

سرنگونی ریزپرنده‌های مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم

سرنگونی ریزپرنده‌های مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

کاهش بهای نفت ابزار راهبردی واشنگتن برای جنگ کوتاه‌مدت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم
۸۸۶

سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
معجزه سفید در بولیوی؛ تماشای بزرگترین آینه طبیعی جهان + فیلم
۸۶۷

معجزه سفید در بولیوی؛ تماشای بزرگترین آینه طبیعی جهان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم
۸۰۰

تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم
۷۱۴

 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
مبارزه تولیدکنندگان هامون با بحران مواد اولیه و سوخت+ فیلم
۶۳۵

مبارزه تولیدکنندگان هامون با بحران مواد اولیه و سوخت+ فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha