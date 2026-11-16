کرملین برگزاری دور جدید مذاکرات صلح اوکراین در امارات عربی را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یوری اوشاکوف»، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه تأیید کرد که مذاکرات سه‌جانبه صلح با مشارکت روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی ادامه خواهد یافت.

با این حال، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی این مذاکرات تعیین نشده است.

پیش‌تر «جرد کوشنر»، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و فرستاده ویژه او در مأموریت‌های صلح، اعلام کرده بود که نخستین دور مذاکرات سه‌جانبه به پیشرفت‌های «معناداری» در زمینه درک نگرانی‌های دو طرف و شناسایی راهکار‌های احتمالی برای حل‌وفصل جنگ اوکراین منجر شده است.

منبع: ریانووستی