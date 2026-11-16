باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهمنی، رئیس پلیس فتا استان فارس، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: متهمان با ساخت لینک‌های آلوده و ارسال آنها به گوشی شهروندان، اقدام به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی می‌کردند.

وی افزود: پس از برداشت مبالغ از حساب شهروندان، متهمان از طریق سایت دیوار اقدام به خرید طلا یا گوشی تلفن همراه می‌کردند تا مبالغ واریزی مستقیماً به حساب خودشان منتقل نشود.

سرهنگ بهمنی با اشاره به بازداشت ۱۵۰ نفر از اعضای این باند تصریح کرد: پس از اقدامات پیچیده کارشناسان پلیس فتا، تمامی متهمان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان فارس با هشدار به شهروندان تاکید کرد: حتی اگر این لینک‌ها از سوی آشنایان ارسال شود، نباید آنها را باز کرد و بلافاصله باید از گوشی پاک شوند.