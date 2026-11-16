کاروانسرای پاسنگان، یادگار عصر صفوی در ۲۰ کیلومتری جاده قدیم قم-کاشان، شکوه تاریخی خود را در دل کویر زنده نگه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - کاروانسرای پاسنگان، در ۲۰ کیلومتری جاده قدیم قم-کاشان، بنایی آجری با پلان مربع و به سبک چهار ایوانی است که قدمت آن را به دوره صفوی نسبت می‌دهند.
 
کاروان‌سرای تاریخی پاسنگان، امروز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری قم، با آب‌انبار‌های تاریخی و ظرفیت‌هایی همچون اقامت، گردشگری کویری و رصد ستارگان، یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده قم است.
 
کاروانسر‌ها  روزگاری محل رفت‌وآمد کاروان‌ها و مسافران بوده‌اند و امروز به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی منطقه، روایتگر گذشته‌ای پرماجرا هستند.
 
در مجاورت کاروانسرای پاسنگان نیز دو آب‌انبار تاریخی قرار دارد که یکی متعلق به دوره صفوی و دیگری به دوره ایلخانی نسبت داده می‌شود. آب‌انبار‌ها در واقع بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی در مسیر‌های کویری ایران بودند و امکان ذخیره و دسترسی به آب را برای مسافران و حیوانات کاروان‌ها فراهم می‌کردند.
 
این بنای تاریخی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۲۱ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده ست.
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
 
شکوه تاریخی کاروانسرای پاسنگان
برچسب ها: کاروانسرای تاریخی ، اماکن تاریخی
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