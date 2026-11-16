کاروانسرای پاسنگان، یادگار عصر صفوی در ۲۰ کیلومتری جاده قدیم قم-کاشان، شکوه تاریخی خود را در دل کویر زنده نگه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - کاروانسرای پاسنگان، در ۲۰ کیلومتری جاده قدیم قم-کاشان، بنایی آجری با پلان مربع و به سبک چهار ایوانی است که قدمت آن را به دوره صفوی نسبت می‌دهند.

کاروان‌سرای تاریخی پاسنگان، امروز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری قم، با آب‌انبار‌های تاریخی و ظرفیت‌هایی همچون اقامت، گردشگری کویری و رصد ستارگان، یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده قم است.

کاروانسر‌ها روزگاری محل رفت‌وآمد کاروان‌ها و مسافران بوده‌اند و امروز به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی منطقه، روایتگر گذشته‌ای پرماجرا هستند.

در مجاورت کاروانسرای پاسنگان نیز دو آب‌انبار تاریخی قرار دارد که یکی متعلق به دوره صفوی و دیگری به دوره ایلخانی نسبت داده می‌شود. آب‌انبار‌ها در واقع بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی در مسیر‌های کویری ایران بودند و امکان ذخیره و دسترسی به آب را برای مسافران و حیوانات کاروان‌ها فراهم می‌کردند.

این بنای تاریخی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۲۱ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده ست.