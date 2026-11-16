باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه اعلام کرد کشورش با حمایت سایر کشور‌های منطقه به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران ادامه می‌دهد.

وی این اظهارات را در نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور ۱۰ کشور عضو در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، مطرح کرد.

این نشست با حضور وزیران امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد چند کشور آسیایی، از جمله «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، برگزار شد و انتظار می‌رود گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه تجارت و بازرگانی و از طریق تقویت مسیر‌های حمل‌ونقل و تجاری میان کشور‌های عضو از جمله افغانستان، ایران، پاکستان و ترکیه، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها باشد.

دار همچنین اظهار داشت بهبود روابط با افغانستان همسایه به اقدامات دولت طالبان برای جلوگیری از تروریسم بستگی دارد. در این نشست هیچ دیپلماتی از افغانستان حضور نداشت.

تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان طی سال جاری میلادی افزایش یافته و با درگیری‌های مکرر مرزی و حملات هوایی پاکستان همراه بوده است.

پاکستان در ماه آوریل میزبان نخستین دور مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران بود. دو طرف در ماه ژوئن توافقی موقت برای پایان دادن به درگیری امضا کردند، اما در ادامه یکدیگر را به تداوم تنش‌ها بر سر تنگه هرمز متهم کردند.

منبع: مورنینگ استار