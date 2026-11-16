تشدید بارش ها در نواحی شمال کشور تا پایان هفته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای تشدید بارش ها گفت: روز سه شنبه ( ۲۶ آبان) در گیلان، مازندران، نوارشرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط مستعد بارش تگرگ در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و پدیده مه رخ می‌دهد.

وی افزود: با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: امشب در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان های قزوین، البرز، تهران، سمنان و روز سه شنبه در گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات سمنان ابرناکی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

او گفت: چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب غرب و جنوب غرب افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می شود و پنجشنبه در مناطقی از نیمه شمالی و شرق و جمعه در دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوبی کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می رود.