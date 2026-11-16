باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حکیم، رئیس دپارتمان کمک‌داور ویدئویی فدراسیون فوتبال، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های فنی ورزشگاه‌های لیگ برتر، از ضرورت رفع نواقص موجود در برخی ورزشگاه‌ها پیش از برگزاری مسابقات هفته سیزدهم خبر داد.

وی در این خصوص اظهار داشت: در پی بررسی‌های انجام‌شده و مطالبی که پیش‌تر در مصاحبه خود درباره وضعیت چهار باشگاه لیگ برتری مطرح کردم، خوشبختانه باشگاه نساجی مازندران توانست با انجام اقدامات لازم، زیرساخت‌های ورزشگاه خود را به استاندارد‌های مورد تأیید فدراسیون فوتبال برساند و شرایط مناسبی را برای دیدار مقابل پرسپولیس فراهم کند.

حکیم توضیح داد: با این حال، متأسفانه باشگاه‌های خیبر خرم‌آباد، شمس‌آذر قزوین و ملوان بندر انزلی در فرصتی که در اختیار داشتند، اقدام مؤثر و قابل قبولی برای رفع نواقص موجود انجام نداده و تاکنون نیز گزارش یا اطلاعات مشخصی از روند اقدامات خود به دپارتمان VAR ارائه نکرده‌اند.

رئیس دپارتمان VAR در ادامه با اشاره به سایر ورزشگاه‌های نیازمند ارتقای زیرساخت‌های فنی افزود: برای اجرای مطلوب سیستم کمک‌داور ویدئویی در کشور و به حداقل رساندن مشکلات فنی در جریان مسابقات، لازم است موضوع زیرساخت‌های ورزشگاهی با جدیت بیشتری دنبال شود. در همین راستا، ورزشگاه شهید سلیمانی مس شهر بابک از نظر تعداد دوربین‌ها، زیرساخت‌های فنی و تأمین برق مورد نیاز، نیازمند توجه و ارتقا است.

حکیم ادامه داد: همچنین ورزشگاه شهید نصیری یزد و ورزشگاه تختی آبادان از نظر امکانات فنی صداوسیمای استان، تعداد دوربین‌های فعال و کیفیت تصاویر ارسالی، در شرایط مطلوب و استاندارد مورد انتظار برای اجرای سیستم VAR قرار ندارند.

رئیس دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال در پایان تأکید کرد: انتظار داریم باشگاه‌های مذکور، به‌ویژه در صورت میزبانی مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر، حداکثر تلاش خود را برای رفع نواقص و ارتقای زیرساخت‌های ورزشگاهی به کار بگیرند. اجرای صحیح و بدون اختلال سیستم VAR مستلزم همکاری جدی باشگاه‌ها، مسئولان ورزشگاه‌ها و صداوسیمای مراکز استان‌هاست.

وی افزود: همان‌گونه که بار‌ها تاکید کرده‌ام صرفاً برگزاری مسابقات با سیستم VAR نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که این فناوری با بالاترین کیفیت فنی و مطابق با استاندارد‌های مورد تأیید فدراسیون فوتبال اجرا شود.