فردا سه شنبه مدارس چالوس و نوشهر تعطیل و آموزش غیرحضوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی نامساعد بودن شرایط جوی در ارتفاعات و مناطق مختلف شهرستان چالوس، ستاد مدیریت بحران با بررسی شرایط، تصمیم به تغییر روال آموزشی گرفت.

وی افزود: با توجه به احتمال بروز مخاطرات ناشی از شرایط جوی، فعالیت آموزشی در تمامی مدارس شهرستان در روز فردا (سه‌شنبه، ۲۶ آبان ماه) به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فعالیت مدارس نوشهر فردا سه‌شنبه غیرحضوری است

نوشهر از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس این شهرستان در روز سه‌شنبه در پی بارندگی و شرایط نامساعد جوی خبر داد.