باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مسکو این هشدار را کمتر از دو هفته پس از آن صادر کرد که روزنامه اکونومیست به نقل از «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، گزارش داد «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، به دلیل تحریم‌های انگلیس علیه وی در ارتباط با جنگ اوکراین، برای حضور در نشست گروه ۲۰ در شهر منچستر در نوامبر سال آینده دعوت نخواهد شد.

«مارات بردیف»، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور گروه ۲۰ و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی ریانووستی اظهار داشت: «باید دید لندن در عمل چگونه رفتار خواهد کرد. یک موضوع روشن است؛ هرگونه نقض حقوق روسیه بی‌پاسخ نخواهد ماند و هرگونه اقدام نادرست در این زمینه پیامد‌های جدی در پی خواهد داشت.»

بردیف با ابراز امیدواری نسبت به جلوگیری از بروز سناریویی منفی، تأکید کرد کشوری که ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را برعهده می‌گیرد، حق ندارد شرایط خود را به دیگران تحمیل کند یا درباره اینکه چه کسانی در فعالیت‌های این مجمع حضور داشته باشند، تصمیم بگیرد.

روسیه با وجود تلاش کشور‌های غربی برای منزوی کردن این کشور به دلیل جنگ اوکراین، همچنان عضو گروه ۲۰ است.

رهبران کشور‌های میزبان نشست‌های گروه ۲۰ به‌طور سنتی از تمامی اعضای این مجموعه برای شرکت در نشست سالانه دعوت می‌کنند.

ایالات متحده که در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را برعهده دارد، از پوتین برای حضور در نشست این گروه که قرار است ماه دسامبر در شهر میامی برگزار شود، دعوت کرده است. با این حال، کرملین هنوز اعلام نکرده است که رئیس‌جمهور روسیه شخصاً در این نشست شرکت خواهد کرد یا نماینده‌ای را به جای خود اعزام می‌کند.

منبع: رویترز