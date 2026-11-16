باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای تا ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت شبانه‌روزی مسدود هستند.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و پل فردیس سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و همچنین در محور تهران–شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: ترافیک در آزادراه تهران–ساوه در محدوده فیروزبهـرام نیز سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی بیان کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش برف و باران گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی ناشی از اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای تصریح کرد: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، از حدفاصل هرنجان تا سیاه‌بیشه، به دلیل انجام عملیات کارگاه جاده‌ای از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت اجرای این عملیات، تردد وسایل نقلیه از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و پل فردیس، آزادراه تهران–کرج–قزوین در حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر، محور تهران–شهریار در برخی مقاطع و آزادراه تهران–ساوه در محدوده فیروزبهـرام خبر داد.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌های کشور اطلاع کسب کنند و با توجه به شرایط جوی و محدودیت‌های اعلام‌شده، مسیر مناسب را برای تردد انتخاب کنند.