دپارتمان پزشکی تیم ملی فوتبال ایران از معاف بودن محمدجواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع از حضور در تمرین امروز و دیدار فردا برابر عراق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دپارتمان پزشکی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد: محمدجواد حسین‌نژاد که در جریان دیدار برابر فلسطین به دلیل احساس درد در ناحیه همسترینگ تعویض شد، پس از بررسی وضعیت جسمانی، با هدف پیشگیری از بروز آسیب‌دیدگی از حضور در تمرین امروز و مسابقه فردا معاف شد.

همچنین محمدمهدی زارع نیز به دنبال احساس درد خفیف در ناحیه مچ پا، تحت ارزیابی پزشکی قرار گرفت و با نظر دپارتمان پزشکی، به منظور حفظ سلامت این بازیکن، در تمرین امروز و دیدار برابر عراق حضور نخواهد داشت.

این تصمیمات در چارچوب اقدامات پیشگیرانه دپارتمان پزشکی تیم ملی و با اولویت حفظ سلامت بازیکنان اتخاذ شده است و دو بازیکن نامبرده پس از پایان فیفادی می‌توانند تیم‌های باشگاهی خود را همراهی کنند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، عراق
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