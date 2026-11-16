ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران با ورود به محل اقامت خود در تایلند، آماده حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از سفری طولانی، وارد شهر کائو لاک استان فانگنگا تایلند محل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا شدند.

شاگردان علی نادری پس از ورود به کشور میزبان مسابقات و استقرار در محل اقامت خود، آماده آغاز تمرینات و حضور در این رقابت‌ها شدند. ملی‌پوشان روز سه‌شنبه یک جلسه تمرینی را در دستور کار خواهند داشت تا با آمادگی هرچه بیشتر خود را برای نخستین مسابقه آماده کنند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه مقابل افغانستان برگزار خواهد کرد.

ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران در ادامه مرحله گروهی نیز به ترتیب مقابل ویتنام و لبنان قرار می‌گیرند و تلاش خواهند کرد با کسب نتایج مطلوب، مسیر صعود خود به مراحل بعدی مسابقات را هموار کنند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ، فوتبال ساحلی
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