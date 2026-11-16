باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر بیانی فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت روز جهانی دیابت با اشاره به ابعاد گسترده این بیماری، گفت: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن در سطح جهان است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر آمار مبتلایان به دیابت از مرز ۵۰۰ میلیون نفر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های آینده به بیش از ۷۰۰ میلیون نفر برسد.

او با بیان اینکه دیابت تمامی ارگان‌های حیاتی بدن از جمله قلب، کلیه‌ها، چشم‌ها و سیستم عصبی را درگیر می‌کند، افزود: اصولاً تمامی رشته‌های تخصصی پزشکی به انحای مختلف با عوارض این بیماری درگیر هستند و همین امر، اهمیت توجه ویژه به پیشگیری و کنترل آن را دوچندان می‌کند.

دکتر محمدعلی بیانی دیابت را «قاتل خاموش» توصیف کرد و گفت: ممکن است فردی سال‌ها به دیابت مبتلا باشد، اما تا زمانی که آزمایش قند خون انجام ندهد، از وجود بیماری خود بی‌خبر بماند. به همین دلیل توصیه می‌شود افراد به‌صورت سالانه و یا در بازه‌های زمانی مشخص، آزمایش قند خون بدهند تا وضعیت سلامت خود را رصد کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان افزود: آگاهی به‌موقع از ابتلا به دیابت به پزشکان و بیماران این امکان را می‌دهد که پیش از بروز آسیب‌ها و عوارض خطرناک، روند درمان را آغاز کرده و یا از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند.