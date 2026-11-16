باشگاه خبرنگاران جوان – منطقه سیاحتی - زیارتی و ییلاقی امامزاده ابراهیم (ع) از توابع بخش احمد سرگوراب شفت یکی از جاذبه‌های گردشگری و معنوی این شهرستان است که در ۳۰ کیلومتری شفت و در دهستان چوبر در دامنه کوه اسلار و ونی واقع است. این روستای توریستی با داشتن یک بازار با چند راسته، سازه‌های چوبی و رستوران‌های سنتی، طبیعت کم نظیر شامل رودخانه، جنگل و مناظر کوهستانی در کنار بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) هر ساله در بهار و تابستان میزبان و چشم به راه گردشگران است.

حضور مسافران و اقتصاد گردشگری برای اهالی این روستا از اهمیت بالایی برخوردار است و اجاره دادن خانه کاشانه‌ها به زائران و گردشگران یکی از منابع درآمدی مردم روستای امامزاده ابراهیم (ع) است. ساختمان‌های چند طبقه و سکونتگاه‌هایی چوبی که برای اتراق موقت مسافران در دل طبیعت زیبای این منطقه ساخته شده است.

در نیمه شب پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ [برای پنجمین بار در ۳۰ سال گذشته؛ سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۳] آتش بر جان بخشی از دهکده چوبی امامزاده ابراهیم (ع) شفت افتاد این بار، اما مهیب‌تر و شدیدتر از قبل به طوری که بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری به خاکستر تبدیل شد. عملیات اطفای کامل حریق آن شب تا ساعت ۵ بامداد طول کشید، آتش سوزی روستای امامزاده ابراهیم (ع) خوشبختانه آسیب جانی نداشت.

آخرین اقدامات برای بازسازی و ساماندهی روستای امامزاده ابراهیم (ع)

بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری شفت؛ ارسلان مقیمی، فرماندار این شهرستان از مجموعه اقدامات و پیگیری‌ها برای بازسازی و ایمن‌سازی منطقه امامزاده ابراهیم (ع) خبر داد و گفت: صدور پروانه ساختمانی برای حدود ۵۰ خانوار آسیب‌دیده در آتش سوزی، بخشودگی ۹۵ درصدی عوارض ساخت، حل مشکل حریم رودخانه برای ۱۹ خانوار، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تسهیلات و پوشش بیمه‌ای منازل از مهمترین اقدامات انجام شده در این منطقه است.

او با تشریح آخرین اقدامات و پیگیری‌های انجام شده برای بازسازی، ایمن‌سازی و ساماندهی منطقه امامزاده ابراهیم (ع) اظهار داشت: مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه ایمنی، بازسازی واحد‌های مسکونی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی و حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده در حال اجرا است.

فرماندار شفت به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی این روستای گردشگری اشاره و تصریح کرد: ۲ نیروی آتش‌نشان به صورت دائمی در پایگاه امامزاده ابراهیم (ع) مستقر شده‌اند و با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان و آتش‌نشانی مرکز استان، دوره آموزشی پیشگیری از آتش‌سوزی برای ساکنان منطقه برگزار شده است.

مقیمی همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته در روند بازسازی واحد‌های مسکونی گفت: هزینه‌های نظام مهندسی ساختمان برای صدور پروانه ساختمانی به‌طور کامل تخفیف داده شده و همچنین با پیگیری‌های انجام شده و تأیید استان، ۹۵ درصد عوارض صدور پروانه ساخت مربوط به سهم دهیاری‌ها بخشوده شده است.

به گفته او، تاکنون برای حدود ۵۰ خانوار آسیب‌دیده نیز پروانه ساختمانی صادر شده و ارائه الگوی ساخت‌وساز با مصالح غیرقابل‌اشتعال و مقاوم در برابر آتش‌سوزی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شفت در ادامه از رفع مشکل حریم قانونی رودخانه برای ۱۹ خانوار این منطقه از طریق کمیسیون‌های ماده ۳ و ماده ۵ مستقر در شرکت سهامی آب منطقه‌ای خبر داد و افزود: روند صدور اسناد مالکیت برای حادثه‌دیدگان نیز با همکاری بنیاد مسکن در مراحل نهایی قرار دارد.

مقیمی توسعه زیرساخت‌های خدماتی را از دیگر محور‌های اقدامات انجام شده برشمرد و اعلام کرد: عملیات نصب علمک گاز برای خانوار‌های منطقه و محدوده بازار انجام شده و در حوزه عمران نیز قرارداد ساخت دیواره حفاظتی رودخانه امامزاده ابراهیم (ع) با پیمانکار منعقد شده است. همچنین ساخت پارکینگ منطقه و آسفالت ۵ کیلومتر از مسیر منتهی به امامزاده ابراهیم (ع) تا حرم مطهر از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.

او به تأمین اعتبار برای تجهیز آتش‌نشانی و بهسازی معابر این روستا نیز اشاره و تصریح کرد: اعتبار مربوطه به حساب دهیاری واریز شده است تا اقدامات اجرایی در این زمینه انجام شود. فرماندار شفت همچنین با اشاره به حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از خانوار‌های آسیب‌دیده در آتش سوزی اظهار داشت: تسهیلات زنجیره‌ای در بانک سپه برای حادثه‌دیدگان نهایی شده و قرارداد همکاری با بیمه ایران برای پوشش بیمه‌ای منازل مسکونی منطقه در برابر آتش‌سوزی منعقد شده است که تاکنون تعدادی از خانوار‌ها از این پوشش برخوردار شده‌اند.

مقیمی درباره تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان و زائران نیز گفت: با همکاری اداره کل اوقاف، فضای روبروی حرم برای راه‌اندازی نانوایی سیار اختصاص یافته، اما تاکنون متقاضی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی نکرده است .

او افزود: نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر مسائل و مشکلات منطقه، طرح مطالبات مردم و رایزنی با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد امور مربوط به بازسازی، رفع موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز داشته است.

فرماندار شهرستان شفت تأکید کرد: پیگیری‌ها برای تسریع در روند بازسازی، ارتقای ایمنی، تکمیل زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی ساکنان منطقه امامزاده ابراهیم (ع) با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول ادامه دارد.