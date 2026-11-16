رئیس مجلس، گفت: پرچم‌های دروغین دوباره به اهتزاز درآمده است و کاسبان جنگ و خونریزی، میکروفون به دست گرفته‌اند!

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به کارزار‌های گستردهٔ عملیات‌های پرچم‌های دروغین برای متهم ساختن ایران، اظهار کرد: پرچم‌های دروغین دوباره به اهتزاز درآمده است و کاسبان جنگ و خونریزی، میکروفون به دست گرفته‌اند!

وی‌افزود: این یک کارزار باج‌گیری ملی و القای حس گناه است تا آمریکایی‌ها را بابت مخالفت با جنگ علیه ایران و نه گفتن به سیاست‌های «اول اسراییل» سرزنش و شرمسار کنند.

قالیباف تاکید کرد: آنها می‌خواهند شما را در نقش آدم‌های ساده‌لوح و زودباور به بازی بگیرند. این نقش را نپذیرید.

 

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، جنگ
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