باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیرو‌های مسلح از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بازدید کرد.

سردار سلیمانی در جریان این بازدید با اشاره به تحول ساختاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در سال‌های اخیر اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی را فراهم کرد تا تصویر کاملی از اقدامات صورت‌گرفته به دست آورم؛ بر اساس اسناد و مدارک، بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، در دوره مسئولیت سردار کارگر آغاز شده است.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیرو‌های مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به واقعه عاشورا، نقش روایتگری را در ماندگاری تاریخ حیاتی خواند و گفت: وقتی عاشورا را بررسی می‌کنیم، در کنار نام حضرت سیدالشهدا (ع)، نام حضرت زینب (س) نیز می‌درخشد. اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

ماندگاری تاریخ حیاتی خواند و گفت: وقتی عاشورا را بررسی می‌کنیم، در کنار نام حضرت سیدالشهدا (ع)، نام حضرت زینب (س) نیز می‌درخشد. اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه جنگ یک حادثه زمانی و مکانی محدود است، اما آنچه آن را به تاریخ تبدیل می‌کند، روایت است، تصریح کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله، به جز روایت‌هایی که رزمندگان برای خانواده‌های خود بازگو می‌کردند، برای عموم مردم به‌طور کامل محسوس نبود. اما امروز نزدیک به ۴۰ سال از آن دوران گذشته و اگر این مستندات و راویان نبودند، تصویر ما از جنگ بسیار متفاوت بود.

منبع: دفاع پرس