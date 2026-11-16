باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک دیپلمات غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در ساختار سازمان ملل متحد، خستگی فزاینده‌ای نسبت به موضوع اوکراین و دستورکار‌های مرتبط با این کشور شکل گرفته است.

این دیپلمات که نامش فاش نشده، در واکنش به معرفی نماینده روسیه برای تصدی سمت‌های ارشد در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) گفت: «انتخاب آنها نشان خواهد داد که روسیه بار دیگر به نظام چندجانبه بازگشته است. ساختار سازمان ملل از موضوع اوکراین خسته شده است.»

منبع دیگری نیز در گفت‌و‌گو با رویترز و به شرط ناشناس ماندن اظهار داشت که شماری از کشور‌ها همکاری‌های تجاری و امنیتی خود را با روسیه از سر گرفته‌اند و «نمی‌خواهند در سازمان ملل آشکارا با این کشور مخالفت کنند.»

منبع: رویترز