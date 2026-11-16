باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در پی یک عملیات استشهادی با خودرو در نزدیکی ایست بازرسی نظامی زعتره در جنوب نابلس واقع در کرانه باختری، دو نفر زخمی شدند.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه مشکوک به عملیات شهادت‌طلبانه با خودرو در نزدیکی ایست بازرسی زعتره دریافت کرده و نیرو‌های خود را به محل اعزام کرده است.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد نیرو‌های اسرائیلی پس از وقوع این حادثه، روستای یاسوف در استان سلفیت و در نزدیکی محل حادثه را به محاصره درآوردند.

ارتش رژیم صهیونیستی در توضیح این حادثه اعلام کرد گزارش مربوط به تلاش برای زیر گرفتن افراد با خودرو در جنوب نابلس، به تنش‌های میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در منطقه روستای یاسوف مربوط می‌شود.

منبع: الجزیره