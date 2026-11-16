\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 f\u06f1\u06f5 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u0633\u06cc \u0647\u0632\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0646\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0634 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628.\n\u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f7\u06f0 \u0647\u0648\u0627\u06af\u0631\u062f \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n