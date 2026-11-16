باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگنده‌های f۱۵ و f۳۵ چطور شکار شدند؟ + فیلم

برنامه «بدون تعارف» امشب میزبان دو تن از شکارچیان جنگنده‌های F-15 و F-35 است که از جزئیات عملیات انهدام این جنگنده‌ها در جنگ ۴۰ روزه روایت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگنده f۱۵ در ارتفاع سی هزار پایی با سرعت هزار کیلومتر در ساعت توسط سامانه پدافندی تخصصی مورد اصابت قرار گرفت و نه با دوش پرتاب.

در جنگ رمضان پدافند هوافضای سپاه حدود ۱۷۰ هواگرد دشمن را منهدم کرد.

مطالب مرتبط
جنگنده‌های f۱۵ و f۳۵ چطور شکار شدند؟ + فیلم
young journalists club

ماجرای آسیب زدن به ناو هواپیمابر آمریکایی با پهپاد ایرانی که خودشان آن را روح می‌نامیدند + فیلم

جنگنده‌های f۱۵ و f۳۵ چطور شکار شدند؟ + فیلم
young journalists club

تضعیف عقبه عملیاتی آمریکا؛ پیامد حملات مکرر به پایگاه الظفره امارات + فیلم

جنگنده‌های f۱۵ و f۳۵ چطور شکار شدند؟ + فیلم
young journalists club

چرا آمریکا به دنبال جنگ کوتاه‌مدت و پرشدت است؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم
۹۸۷

سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
معجزه سفید در بولیوی؛ تماشای بزرگترین آینه طبیعی جهان + فیلم
۹۳۷

معجزه سفید در بولیوی؛ تماشای بزرگترین آینه طبیعی جهان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم
۸۵۶

تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم
۸۲۰

 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تحلیلگر آمریکایی: مذاکرات ترامپ با ایران چیزی جز فریبکاری و ظاهرسازی نیست + فیلم
۷۱۸

تحلیلگر آمریکایی: مذاکرات ترامپ با ایران چیزی جز فریبکاری و ظاهرسازی نیست + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha