باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هشتم این رقابت‌ها، وارش نوشهر میربانش پالایش گاز ایلام را شکست داد.

فاطمه کفاش زاده تک گل پیروزی بخش و ۳ امتیازی وارش نوشهر را در ورزشگاه تختی شهرستان ایلام مقابل تیم قعرنشین پالایش گاز به ثمر رساند.

نماینده فوتبال بانوان مازندران حالا با ۳ برد، بدون مساوی، ۴ باخت و ۹ امتیاز، در حالی به رتبه ششم صعود کرده که یک بازی عقب افتاده هم با تیم خاتون بم در پیش رو دارد.

تیم اوج گرفته با پیروزی احتمالی در مسابقه برابر تیم همیشه مدعی و قدر خاتون بم می تواند موقعیت در جدول رده‌بندی مسابقات مستحکم تر کند.

در پایان هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور، پرسپولیس تهران با کسب ۱۸ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد.

تیم های ۱۸ امتیازی گل گهر سیرجان و استقلال تهران با ۱۶ امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.