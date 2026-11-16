تیموتی اسنایدر، در گفتگویی اقدام نظامی علیه ایران را «خودکشی یک ابرقدرت» توصیف کرده و گفته که آمریکا با این جنگ خود را تحقیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیموتی اسنایدر، استاد دانشگاه ییل آمریکا، در گفتگویی با فرماندار کالیفرنیا اقدام نظامی علیه ایران را «خودکشی یک ابرقدرت» توصیف کرده و گفته که آمریکا با این جنگ خود را تحقیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیموتی اسنایدر، استاد دانشگاه ییل آمریکا، در گفتگویی با فرماندار کالیفرنیا اقدام نظامی علیه ایران را «خودکشی یک ابرقدرت» توصیف کرده و گفته که آمریکا با این جنگ خود را تحقیر کرد.

تیموتی اسنایدر، مورخ آمریکایی، هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان غربی اذعان کرده که آمریکا طی چند روز به شکل «تحقیرآمیزی» از ایران شکست خورد. وی افزوده که حالا آمریکا نه‌تنها روز به روز با افزایش هزینه‌های این جنگ دست به گریبان است، بلکه مورد ریشخند و تمسخر همه جهان هم قرار گرفته است. او انگشت اتهام را به سمت وزارت جنگ آمریکا گرفته و تأکید کرده این وزارتخانه بسیاری از نیروهای خوب خود را کنار گذاشته و حاضر نشده از جنگ اوکراین درس بگیرد و روند جنگ‌های مدرن را بیاموزد.