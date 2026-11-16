تیموتی اسنایدر، در گفتگویی اقدام نظامی علیه ایران را «خودکشی یک ابرقدرت» توصیف کرده و گفته که آمریکا با این جنگ خود را تحقیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیموتی اسنایدر، استاد دانشگاه ییل آمریکا، در گفتگویی با فرماندار کالیفرنیا اقدام نظامی علیه ایران را «خودکشی یک ابرقدرت» توصیف کرده و گفته که آمریکا با این جنگ خود را تحقیر کرد.
 
 
تیموتی اسنایدر، مورخ آمریکایی، هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان غربی اذعان کرده که آمریکا طی چند روز به شکل «تحقیرآمیزی» از ایران شکست خورد. وی افزوده که حالا آمریکا نه‌تنها روز به روز با افزایش هزینه‌های این جنگ دست به گریبان است، بلکه مورد ریشخند و تمسخر همه جهان هم قرار گرفته است.او انگشت اتهام را به سمت وزارت جنگ آمریکا گرفته و تأکید کرده این وزارتخانه بسیاری از نیروهای خوب خود را کنار گذاشته و حاضر نشده از جنگ اوکراین درس بگیرد و روند جنگ‌های مدرن را بیاموزد.
 
وی با انتقاد از محدود شدن بودجه پژوهش‌های مرتبط با ایجاد ارتش مدرن گفته که این دولت بسیاری از منابع مالی برای حمایت از تحقیقات علمی را کاهش داده، در حالی که خود این علم یک قدرت به حساب می‌آید.این استاد دانشگاه تصریح کرده که جنگ «فاجعه‌بار» علیه ایران نمونه برجسته‌ای از آسیب‌هایی است که دولت کنونی آمریکا به این کشور وارد کرده است.
 
اسنایدر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرده که وزیر جنگ کنونی آمریکا یعنی پیت هگزث فردی «بی‌کفایت» است و شایسته این مقام نیست. وی افزوده که دونالد ترامپ با ورود به جنگ با ایران مرتکب «اشتباه» شده است.بسیاری دیگر از تحلیلگران هم معتقدند که آمریکا با شروع جنگ علیه ایران در باتلاقی گرفتار شده که راه خروج از آن را نمی‌داند و در یک بن‌بست به دام افتاده است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: دولت ترامپ ، ایالات متحده آمریکا ، ایران اسلامی
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