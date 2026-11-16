باشگاه خبرنگاران جوان - ریزآلاینده‌هایی که موفق می‌شوند از در و پنجره عبور کنند، در هوا معلق نمی‌مانند؛ بلکه به مرور روی میزها، فرش‌ها و لوازم منزل ته نشین می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریزآلاینده‌هایی که موفق می‌شوند از در و پنجره عبور کنند، در هوا معلق نمی‌مانند؛ بلکه به مرور روی میزها، فرش‌ها و لوازم منزل ته نشین می‌شوند.

فصل پاییز و پدیده وارونگی دما، آسمان کلانشهرهای ایران را بار دیگر در هاله‌ای از دود، غبار و ذرات معلق پنهان کرده است. در این میان، آنچه بیش از همه سلامت ما را تهدید می‌کند، دودهای قابل رویت نیستند؛ بلکه ذرات بسیار ریزی موسوم به ریزآلاینده‌ها و فلزات سنگین هستند که بدون سر و صدا از سد دفاعی مجاری تنفسی عبور می‌کنند و خود را به عمیق‌ترین نقاط ریه و حتی جریان خون می‌رسانند.

هنگامی که شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار می‌گیرد، تصور اینکه بتوانیم کاملاً خود را ایزوله کنیم، غیرواقع‌بینانه است. با این حال، علم بهداشت محیط و پزشکی پیشگیری اثبات کرده‌اند که با به کارگیری چند مهارت ساده، می‌توان میزان مواجهه بدن با این سموم نامرئی را خیلی کاهش داد. ‌ کنترل میزان نفوذ آلاینده‌ها به حریم خانه و بدن، نیازمند تغییرات آگاهانه در سبک زندگی روزمره است. در ادامه چند راهکار مهارتی را مرور می‌کنیم که کمک می‌کند در روزهای قرمز پاییز، سپری محکم‌تر در برابر ریزآلاینده‌ها بسازیم. ‌

تهویه منزل و بستن دروازه‌های ورود دود