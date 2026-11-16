باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت اروپا فرصت‌های متعددی برای ایفای نقش میانجی در حل‌وفصل بحران اوکراین داشت، اما «همه می‌دانیم که این فرصت‌ها چگونه به پایان رسیدند».

لاوروف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اظهار داشت اروپای غربی نخستین فرصت خود را در سال ۲۰۱۴، هم‌زمان با ورود نیرو‌های روسیه به کریمه، در اختیار داشت. وی حتی گفت «رادوسلاو سیکورسکی»، وزیر امور خارجه لهستان، دستیابی به توافق صلح را تضمین کرده بود.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه، اروپا را به پایبند نبودن به توافق‌های مینسک متهم کرد و گفت کشور‌های اروپایی در جریان اعتراضات یورومیدان از «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس‌جمهور وقت اوکراین، حمایت نکردند.

لاوروف همچنین امضاکنندگان غربی توافق‌های مینسک را متهم کرد که «هیچ قصدی برای اجرای مفاد این توافق‌ها نداشتند».

وی تأکید کرد: «آن‌ها به زمان نیاز داشتند تا اوکراین را به سلاح مجهز کنند.»

منبع: بریکینگ دِ نیوز