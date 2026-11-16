نمایشگاه ارزاق، هدایا و سوغات استان‌ها در مجتمع امام خمینی گلزار شهدای علی ابن جعفر قم با هدف عرضه مستقیم کالا برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسئول برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در قم، گفت: این نمایشگاه با حضور یکصد غرفه از استان‌های مختلف کشور و با هدف معرفی و عرضه محصولات متنوع تولیدکنندگان برپا شده است.

مجتبی علیشاهی افزود: در این نمایشگاه محصولات مختلفی از جمله مواد غذایی، محصولات پروتئینی، صنایع‌دستی، پوشاک، کیف و کفش و محصولات بهداشتی عرضه می‌شود.

علیشاهی با اشاره به رویکرد اصلی این نمایشگاه در حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تلاش شده است محصولات به‌صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده عرضه شود تا ضمن حذف واسطه‌ها، مردم بتوانند کالا‌ها را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

این نمایشگاه تا ۲۹ آبان ازساعت ۱۵ تا ۲۳ با هدف عرضه مستقیم کالا پذیرای علاقمندان است.

برچسب ها: نمایشگاه ، تولید داخلی
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