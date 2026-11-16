باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رضا کریمی شامگاه دوشنبه با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه موضوع اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و دستور جلب افراد مرتبط با موضوع صادر شده است تا ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر تحقیقات قضایی و بررسی‌های تخصصی با هدف مشخص شدن علت فوت و تعیین دقیق چگونگی وقوع حادثه از جمله بررسی فرضیه‌های قتل یا خودکشی در حال انجام است و تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی این اتفاق اظهارنظر کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و دقت موضوع را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت، از اولویت‌های رسیدگی به این پرونده است و نتایج بررسی‌ها پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.