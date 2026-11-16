خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۱۲
کد خبر
۹۱۴۹۶۳۸
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پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در سطح تهران به همت سپاه محمد رسول الله دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا در پارک سرخه حصار تهران برگزار شد.

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در سطح تهران به همت سپاه محمد رسول الله دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا در پارک سرخه حصار تهران برگزار شد.
۲۵ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۲
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برچسب ها: کاشت نهال ، خانواده شهدا ، تهران
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