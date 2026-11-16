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پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران
عکاس
زهرا سادات راد
تاریخ انتشار
۲۵ آبان ۱۴۰۵
۲۲:۱۲
کد خبر
۹۱۴۹۶۳۸
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پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در سطح تهران به همت سپاه محمد رسول الله دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا در پارک سرخه حصار تهران برگزار شد.
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران
زهرا سادات راد
۲۲:۱۲
-
۲۵ آبان ۱۴۰۵
۹۱۴۹۶۳۸
۲۵ آبان ۱۴۰۵
۲۲:۱۲
خبری
عکس
پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در سطح تهران به همت سپاه محمد رسول الله دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا در پارک سرخه حصار تهران برگزار شد.
۲۵ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۲
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برچسب ها:
کاشت نهال
،
خانواده شهدا
،
تهران
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