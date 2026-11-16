باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته پنجم این رقابت‌ها، پرواز سیمرغ با یک گل نود ارومیه را با شکست بدرقه کرد تا با ۱۰ امتیاز صدرنشین گروه نخست لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور شود.

گل زودهنگام و دقیقه ۱۲ محمد احمدی، پیروزی شیرینی را برای شاگردان ابراهیم مرادی رقم زد تا این تیم با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر از ذوب آهن ب اصفهان در صدر جدول بایستد.

این گل بر روی ارسال کرنر توسط محمد شاملی وینگر چپ و خوش تکنیک پرواز سیمرغ به ثمر رسید.

پرواز سیمرغ تاکنون موفق به کسب ۳ برد، ۱ مساوی و ۱ شکست شده است و با این نتایج خود را در حد یک تیم مدعی نشان داد.

فردا و در ادامه بازی های هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم های ۸ امتیازی ایران جوان بوشهر و شاهین تهران مهمان رخش خودرو تبریز و آکومد اردبیل هستند.

نتیجه این ۲ بازی تکلیف صدرنشین گروه نخست گروه نخست را در پایان هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور مشخص خواهد کرد.