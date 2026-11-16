باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه گیلان گفت: امروز (دوشنبه ۲۵ آبان ماه) یک دستگاه خودروی سواری پژو در محور لنگرود به سمت کومله به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر خود منحرف و با یک مغازه آهن‌آلات‌فروشی برخورد کرد.

او افزود: متأسفانه بر اثر شدت برخورد و جراحات وارده، راننده و سرنشین این خودروی سواری به ترتیب ۲۴ و ۲۳ ساله در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر اینکه نداشتن سرعت مطمئنه یکی از عوامل مهم وقوع حوادث رانندگی است، از رانندگان خواست متناسب با شرایط راه و وضعیت جوی رانندگی کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان