باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی با اعلام این آمار تأکید کرد: بخش قابل توجهی از گونە های رهاسازی شدە پرندگان می باشند که ۱۷۹ گونه پرنده شکاری نظیر عقاب، سارگپه، شاهین، شاه بوف، دلیجه و جغد بوده است.

وی ادامه داد: این جانوران که بر اثر برخورد با خودرو، برخورد با موانعی نظیر کابل برق، صید غیرمجاز یا آسیب‌های محیطی دچار آسیب شده بودند، پس از طی مراحل تیمار و مراقبت‌های پزشکی، مجدداً به چرخه طبیعت بازگشتند.

وی با اشاره به نقش ارزشمند شهروندان افزود: حدود ۴۰ درصد از این رهاسازی‌ها با حمایت و مشارکت مستقیم دوستداران طبیعت همراه بوده است.

زندی تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ والای طبیعت‌دوستی و مسئولیت‌پذیری مردم کردستان در برخورد با حیات‌وحش زخمی است؛ به طوری که بسیاری از مردم با آگاهی کامل، حیوانات آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اداره شهرستان تحویل داده یا با هزینه شخصی روند درمان آن‌ها را انجام داده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه، با اشاره به اینکه مابقی گونه‌های آسیب‌دیده از سوی سودگران حیات‌وحش و متخلفان کشف و پس از درمان به طبیعت بازگردانده شده‌اند، نسبت به چالش‌های جدی پیش روی این حوزه هشدار داد.

وی با بیان اینکه روند تیمار و بازپروری حیات‌وحش با مشکلات زیادی روبروست، تأکید کرد: کمبود تجهیزات تخصصی برای تشخیص نوع و میزان آسیب، کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و نگهداری طولانی‌مدت، نبود مرکز مجهز و مستقل بازپروری در سطح شهرستان‌ها و محدودیت اعتبارات برای تأمین غذا، دارو و تجهیزات، از اصلی‌ترین چالش‌های ماست.

وی در پایان خاطرنشان کرد خوشبختانه در سال جاری مرکز تیمار حیات وحش در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تاسیس شد و نیازمند اعتبار برای تجهیز بیشتر است، کمبود متخصص و دامپزشک آموزش‌دیده در زمینه رفتارشناسی و فیزیولوژی گونه‌های وحشی و همچنین ریسک‌های ناشی از استرس حمل و نقل، احتمال انتقال بیماری، از جمله مسایل استان است که نیاز به توجه ویژه و تخصیص بودجه کافی برای خرید تجهیزات مدرن و ارتقای ظرفیت‌های انسانی دارد.

منبع:محیط زیست کردستان