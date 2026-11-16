باشگاه خبرنگاران جوان -محمد عباسی امروز _دوشنبه بیست‌وپنجم آبان_ در دویست‌وبیست‌وهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تشریح لایحه به‌روزرسانی جرائم تاکسیرانان اظهار کرد: بررسی عملکرد نظارتی سازمان، ضرورت بازنگری در مبالغ جریمه و شیوه اجرای آنها را نشان داده است.

وی افزود: مبالغ فعلی حدود ۱۱ سال پیش تعیین شده‌اند و با شرایط اقتصادی امروز تناسب ندارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از جریمه ۲۰ هزار تومانی به‌عنوان نمونه یاد کرد و گفت: پایین بودن مبلغ جریمه موجب می‌شود برخی رانندگان حتی پس از پرداخت آن، تخلف را تکرار کنند.

عباسی بازنگری در جریمه عدم حضور رانندگان در برنامه‌های خدمات‌رسانی شهری را از دیگر محور‌های لایحه دانست و تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی در مناسبت‌ها و مراسم عمومی برای تأمین ناوگان موردنیاز شهروندان و زائران فراخوان می‌دهد، اما در بعضی موارد رانندگان پرداخت جریمه را به حضور در این برنامه‌ها ترجیح می‌دهند.

وی با اشاره به لایحه شهرداری برای به‌روزرسانی مبالغ این جرایم، متناسب‌سازی مبلغ جریمه با نوع تخلف، کاهش تکرار تخلفات و بهبود کیفیت خدمات تاکسیرانی را از اهداف این لایحه برشمرد.