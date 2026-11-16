باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، احتمالاً تا پس از آغاز سال جدید میلادی درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ تصمیم نهایی نخواهد گرفت و ممکن است اعلام موضع عمومی خود را تا اواخر بهار به تعویق بیندازد.

بر اساس این گزارش، ونس همچنان گزینه پیشتاز برای جانشینی دونالد ترامپ به‌عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به شمار می‌رود، اما شکست‌های این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای، آینده سیاسی او را پیچیده‌تر کرده و ممکن است معادلات رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۸ را تغییر دهد.

آکسیوس خاطرنشان کرد نزدیک‌ترین مشاوران سیاسی معاون رئیس‌جمهور معتقدند او باید در انتخابات سال ۲۰۲۸ نامزد شود و احتمالاً نیز چنین تصمیمی خواهد گرفت. با این حال، ونس نگران است که آغاز زودهنگام کارزار انتخاباتی، توجه‌ها را از ترامپ منحرف کند و خطر ایجاد اختلاف با رئیس‌جمهور را به همراه داشته باشد.

شبکه سی‌ان‌ان نیز روز ۱۳ نوامبر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ونس پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌طور جدی احتمال عدم نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را بررسی کرده است.

ترامپ نیز روز چهارم نوامبر احتمال نامزد نشدن ونس در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را رد نکرده بود.

ونس پیش‌تر، در ۱۹ اکتبر، ابراز اطمینان کرده بود که در صورت تصمیم به نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، ترامپ از او حمایت خواهد کرد.

منبع: تاس